«Барселона» присматривается к защитнику «Манчестер Сити» на фоне проблем клуба — MD

«Барселона» внимательно следит за защитником «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом на фоне неопределённости вокруг клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» рассматривала возможность трансфера хорватского футболиста, но у него не было намерения покидать «Сити». Однако теперь, когда «горожане» признаны виновными в серьёзных финансовых нарушениях в Премьер‑лиге и им грозят потенциальные санкции — вплоть до снятия очков или даже исключения из турнира, — ситуация может измениться.

Йошко Гвардиол играет за «Манчестер Сити» с августа 2023 года. Он перешёл в клуб из немецкого «РБ Лейпциг». В июле 2026 года Гвардиол продлил контракт с «Сити» — новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.