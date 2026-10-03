Экс-форвард Алешандре Пато высказался о перспективах Эндрика в «Реале» и интересе «Милана»

Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато высказался о ситуации с нападающим Эндриком в «Реале». В текущем сезоне Ла Лиги форвард провёл всего четыре минуты на поле.

«Думаю, ему нужна перемена. В «Реале» ему непросто найти место. Не знаю, как он сам смотрит на это, но он не может всё время оставлять решение за агентами. На мой взгляд, ему стоит поискать другой клуб.

Я знаю, что Кардинале (Джерри Кардинале — владелец «Милана». — Прим. «Чемпионата») пытался привести его в «Милан», но не получилось. Он всегда держит в мыслях интересы клуба. Мы немного пообщались в Копенгагене несколько дней назад. Он очень неравнодушен к «Милану» и сделает для клуба всё возможное», — приводит слова Пато Goal.

Ранее сообщалось о серьёзной заинтересованности в Эндрике со стороны итальянской «Ромы».