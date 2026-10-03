«Арсенал» отказался от расширения стадиона «Эмирейтс» — The Athletic

Лондонский «Арсенал» отказался от масштабного расширения стадиона «Эмирейтс». Значительное увеличение вместимости потребовало бы переноса домашних матчей на другую арену на период проведения работ. Об этом сообщает The Athletic.

Вместимость арены останется на уровне 60 704 мест. В 2024 году клуб создавал рабочую группу для изучения возможности расширения, но в итоге сосредоточился на поэтапном развитии объекта. В рамках этого подхода запланированы небольшие изменения: внедрение безопасных стоячих мест, улучшение инфраструктуры для посетителей, условий для приёма гостей и розничной торговли.

Стадион «Эмирейтс», используемый клубом с 2006 года, сейчас занимает седьмое место по вместимости среди футбольных стадионов Англии. Среди более крупных арен — «Уэмбли» (90 000), «Олд Траффорд» (74 158), стадион «Тоттен