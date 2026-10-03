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В Португалии демонтировали баннер с поддержкой Роналду и критикой Жезуша после конфликта

В Португалии демонтировали баннер с поддержкой Роналду и критикой Жезуша после конфликта
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В Лиссабоне демонтировали баннер с поддержкой экс-капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и критикой в адрес главного тренера Жорже Жезуша. Перформанс был размещён после отъезда футболиста из национальной команды из-за конфликта с 72-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что Роналду остался недоволен, что не вышел на замену в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1), поскольку Жезуш нарушил договорённости, достигнутые игроком и т