В Португалии демонтировали баннер с поддержкой Роналду и критикой Жезуша после конфликта

В Лиссабоне демонтировали баннер с поддержкой экс-капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и критикой в адрес главного тренера Жорже Жезуша. Перформанс был размещён после отъезда футболиста из национальной команды из-за конфликта с 72-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что Роналду остался недоволен, что не вышел на замену в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1), поскольку Жезуш нарушил договорённости, достигнутые игроком и т