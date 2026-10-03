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Клопп высказался о предстоящем матче с Грецией в Лиге наций

Клопп высказался о предстоящем матче с Грецией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с командой Греции. Игра запланирована на воскресенье, 4 октября. Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше турнира 27 сентября. Матч прошёл в Германии и завершился победой греческой сборной со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

«В первом матче мы пробовали многое, кое‑что получилось, но недостаточно, чтобы обыграть Грецию. Они действовали с высокой тактической дисциплиной, и их победа, должен сказать, была заслуженной.

В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, но можешь строить ожидания и иметь сильное предчувствие. Матч Греции с Нидерландами — это подсказка к тому, как он