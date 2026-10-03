Клопп высказался о предстоящем матче с Грецией в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с командой Греции. Игра запланирована на воскресенье, 4 октября. Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше турнира 27 сентября. Матч прошёл в Германии и завершился победой греческой сборной со счётом 1:0.

«В первом матче мы пробовали многое, кое‑что получилось, но недостаточно, чтобы обыграть Грецию. Они действовали с высокой тактической дисциплиной, и их победа, должен сказать, была заслуженной.

В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, но можешь строить ожидания и иметь сильное предчувствие. Матч Греции с Нидерландами — это подсказка к тому, как он