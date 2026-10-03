«Последнее слово остаётся за тренером». Виллаш-Боаш — о ситуации с Роналду в сборной
Экс-тренер «Зенита» и нынешний президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о ситуации с форвардом Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Думаю, ни один гражданин Португалии не остался равнодушным к тому, что произошло. Прежде всего считаю, что любые решения тренера являются окончательными, независимо от того, насколько они обоснованны.
Конечно, игрок такого масштаба, как Криштиану Роналду, не может заканчивать сво