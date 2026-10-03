Испания — Чехия: Слама отыграл один мяч на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Испании и Чехии. Игра проходит на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступает Василис Фотиас из Греции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу сборной Испании.

Защитник Чехии Иржи Слама отыграл один мяч на 69-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил вингер сборной Испании Ламин Ямаль на шестой минуте. Полузащитник Родри удвоил преимущество хозяев на 35-й минуте.

После двух матчей в группе 3 сборная Испании набрала шест