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Испания — Чехия: капитан гостей Крейчи удалён на 85-й минуте матча Лиги наций

Испания — Чехия: капитан гостей Крейчи удалён на 85-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Испании и Чехии. Игра проходит на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступает Василис Фотиас из Греции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу сборной Испании.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 1
Чехия
1:0 Ямаль – 6'     2:0 Родри – 35'     2:1 Слама – 69'     3:1 Мерино – 89'    
Удаления: нет / Крейчи – 85'

Капитан Чехии Ладислав Крейчи удалён с поля на 85-й минуте за вторую жёлтую карточку. Ранее первый мяч в матче забил винг