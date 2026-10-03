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Защитник Северной Македонии повторил действие Вагнера Лава 19-летней давности

Защитник Северной Македонии повторил действие Вагнера Лава 19-летней давности
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Защитник сборной Северной Македонии Себастьян Эррера повторил действие бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава 19-летней давности. Футболист попытался погладить собаку, которая выбежала на поле во время матча 3-го тура Лиги наций (Лига В) с командой Шотландии. Игра прошла на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Шотландии.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 2
Шотландия
0:1 Боуи – 7'     0:2 Макгинн