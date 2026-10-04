«Челси» планирует усилить полузащиту игроком «Ливерпуля» — Football Insider

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, сообщает Football Insider.

Футболист ранее выразил разочарование тем, что «Ливерпуль» пока не предложил ему новый контракт. Действующее соглашение 27-летнего игрока рассчитано до 2028 года, поэтому клуб не испытывает немедленной необходимости продавать его.

По информации источника, интерес «Челси» связан с планами усилить центр полузащиты после ухода Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити». Вариант с переходом Мак Аллистера уже в январе не исключён.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 70 млн.