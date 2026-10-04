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«Челси» планирует усилить полузащиту игроком «Ливерпуля» — Football Insider

«Челси» планирует усилить полузащиту игроком «Ливерпуля» — Football Insider
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, сообщает Football Insider.

Футболист ранее выразил разочарование тем, что «Ливерпуль» пока не предложил ему новый контракт. Действующее соглашение 27-летнего игрока рассчитано до 2028 года, поэтому клуб не испытывает немедленной необходимости продавать его.

По информации источника, интерес «Челси» связан с планами усилить центр полузащиты после ухода Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити». Вариант с переходом Мак Аллистера уже в январе не исключён.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 70 млн.

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