«Ювентус» оценивает вариант с подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» — LGdS

«Ювентус» присматривается к нападающему «Манчестер Юнайтед» Беньямину Шешко — туринский клуб допускает его подписание летом следующего года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители «старой синьоры» отслеживают ситуацию вокруг словенского форварда: в нынешнем сезоне он редко выходит в стартовом составе «красных дьяволов». При этом «Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с 23‑летним футболистом и пока не рассматривает варианты его продажи.

Беньямин Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед» в августе 2025 года. В дебютном сезоне‑2025/2026 он забил 12 мячей во всех турнирах и разделил лидерство в списке бомбардиров клуба с нападающим Брайаном Мбемо. В текущем сезоне форвард провёл за команду Майкла Кэррика шесть матчей и отличился дважды.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шешко составляет € 75 млн.