15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» оценивает вариант с подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» — LGdS

«Ювентус» оценивает вариант с подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» — LGdS
Комментарии

«Ювентус» присматривается к нападающему «Манчестер Юнайтед» Беньямину Шешко — туринский клуб допускает его подписание летом следующего года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители «старой синьоры» отслеживают ситуацию вокруг словенского форварда: в нынешнем сезоне он редко выходит в стартовом составе «красных дьяволов». При этом «Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с 23‑летним футболистом и пока не рассматривает варианты его продажи.

Беньямин Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед» в августе 2025 года. В дебютном сезоне‑2025/2026 он забил 12 мячей во всех турнирах и разделил лидерство в списке бомбардиров клуба с нападающим Брайаном Мбемо. В текущем сезоне форвард провёл за команду Майкла Кэррика шесть матчей и отличился дважды.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шешко составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Челси» планирует усилить полузащиту игроком «Ливерпуля» — Football Insider