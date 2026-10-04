15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ларин отверг приписываемые ему слова, что Глушенков может вытеснить Рафинью из «Барселоны»

Ларин отверг приписываемые ему слова, что Глушенков может вытеснить Рафинью из «Барселоны»
Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин опроверг приписываемые ему слова, что форвард «Зенита» Максим Глушенков способен вытеснить бразильца Рафинью из состава «Барселоны». 2 октября издание «Советский спорт» привело следующую цитату функционера: «Мой анализ может показаться странным, Но если Луис Энрике вытесняет Рафинью в сборной Бразилии, а Глушенков вытеснил Луиса Энрике из состава в «Зените», соответственно, он может вытеснить Рафинью из основы «Барсы».

«Есть разница между тем, что ############ вы и тем, что я говорил: Глуш вытеснил Энрике со своей позиции в «Зените», Энрике меняет Рафинью в сборной, значит, Глуш мог бы менять Рафинью в «Барсе». Если в вашем воображении Глуш может вытеснить Рафинью в «Барсе», то меня к этому приписывать не надо. Я до этой стадии ещё не дошёл», — написал Ларин в телеграм-канале.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022-го. В текущем сезоне на его счету 14 голов и три резуль