Ларин отверг приписываемые ему слова, что Глушенков может вытеснить Рафинью из «Барселоны»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин опроверг приписываемые ему слова, что форвард «Зенита» Максим Глушенков способен вытеснить бразильца Рафинью из состава «Барселоны». 2 октября издание «Советский спорт» привело следующую цитату функционера: «Мой анализ может показаться странным, Но если Луис Энрике вытесняет Рафинью в сборной Бразилии, а Глушенков вытеснил Луиса Энрике из состава в «Зените», соответственно, он может вытеснить Рафинью из основы «Барсы».

«Есть разница между тем, что ############ вы и тем, что я говорил: Глуш вытеснил Энрике со своей позиции в «Зените», Энрике меняет Рафинью в сборной, значит, Глуш мог бы менять Рафинью в «Барсе». Если в вашем воображении Глуш может вытеснить Рафинью в «Барсе», то меня к этому приписывать не надо. Я до этой стадии ещё не дошёл», — написал Ларин в телеграм-канале.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022-го. В текущем сезоне на его счету 14 голов и три резуль