Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии и удалила свой пост — A Bola

Джорджина Родригес, жена форварда Криштиану Роналду удалила свой пост в социальной сети, в котором раскритиковала главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша. При этом Родригес сослалась на фейковую цитату бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, сообщает A Bola.

Комментируя публикацию, Родригес обрушилась с критикой на рулевого национальной команды. «Не понимаю, как этот человек может носить имя Христа», — написала она, после чего оперативно удалила запись.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (3:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами. Португальские СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.