«Это моя точка зрения». Тренер Испании де ла Фуэнте — о предстоящем «ЗМ»-2026

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте высказался о хавбеке сборной и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он движется к тому, чтобы стать настоящей легендой футбола. Это моя точка зрения. Если бы он был единственным испанцем в споре за «Золотой мяч», я бы заявил, что он однозначно лучший… Но у нас есть и другие футболисты, и я их ценю», — приводит слова де ла Фуэнте журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

19-летний игрок в сезоне-2026/2027 провёл 12 игр, в которых забил 12 мячей и сделал семь голевых передач во всех турнирах за клуб и сборную. Всего за карьеру в национальной команде Ламин провёл 36 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 14 ассистов.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.