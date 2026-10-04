Издание LGdS составило рейтинг лучших вратарей мира на данный момент. Сафонов вне топ-10
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало свой рейтинг сильнейших голкиперов мира на данный момент.
Первую строчку в списке занял голкипер «Манчестер Сити» и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Италия).
2. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
3. Унаи Симон («Атлетик», Испания).
4. Давид Райя («Арсенал», Испания).
5. Мик Меньян («Милан», Франция).
6. Миле Свилар («Рома», Бельгия).
7. Жоан Гарсия («Барселона», Испания).
8. Ян Облак («Атлетико», Словения).
9. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Швейцария).
10. Мануэль Нойер («Бавария», Германия).
Отметим, в топ-10 не вошёл россий