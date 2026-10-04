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«Тренеры клубов со мной не согласятся». Карпин — о новом формате игр сборных осенью

«Тренеры клубов со мной не согласятся». Карпин — о новом формате игр сборных осенью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новом формате международных пауз на игры национальных команд. Международная федерация футбола (ФИФА) осенью 2025 года объявила о слиянии двух пауз на матчи сборных, проводимых ежегодно в сентябре и октябре.

— Как вам формат увеличенного окна ФИФА?
— Как тренер сборной я скажу: да, мне нравится. Если бы сейчас работал в клубе, наверное, сказал бы нет. С точки зрения подготовки к матчам у нас было больше времени. К тому же получилась полноценная неделя работы без игры посреди неё, а затем три матча. Как тренер сборной я, конечно, за такой формат, но думаю, что тренеры клубов со мной не согласятся, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Товарищеский матч с Нигерией состоится во вторник, 6 октября, и станет заключительным для подопечных Валерия Карпина в текущую международную паузу.

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