«Зенит» — БАТЭ: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 октября, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Последний раз «Зенит» и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре санкт-петербургская одержала победу с