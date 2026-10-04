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Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 4 октября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 4 октября
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Сегодня, 4 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 4 октября (время московское).

Лига А:

21:45. Нидерланды – Сербия;
21:45. Греция – Германия;
21:45. Уэльс – Дания;
21:45. Португалия – Норвегия.

Лига B:

19:00. Косово – Австрия;
21:45. Ирландия – Израиль

Лига D:

16:00. Азербайджан – Литва;
19:00. Мальта – Андорра.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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