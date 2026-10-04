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Расписание матчей Первой лиги сезона—2026/2027 на 4 октября 2026 года

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 4 октября
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Сегодня, 4 октября, состоится один перенесённый матч в рамках 21-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 4 октября (время московское):

14:30. «Велес» – «Волга» Ульяновск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками в активе располагается екатеринбургский «Урал». Следом идут костромской «Спартак» (24 очка) «Сочи» и «Велес» (по 23 очка). В зоне вылета находятся «КАМАЗ», «Текстильщик» и «СКА-Хабаровск», набравшие девять, семь и шесть очков соответственно.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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