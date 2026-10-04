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Нидерланды — Сербия: онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 начнется в 21:45 мск

Нидерланды — Сербия: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 4 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встретятся сборные Нидерландов и Сербии. Команды сыграют на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. В качестве главного арбитра встречу обслужит Донатас Румшас (Паланга, Литва). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Посмотреть игру можно на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1