Нидерланды — Сербия: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 4 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встретятся сборные Нидерландов и Сербии. Команды сыграют на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. В качестве главного арбитра встречу обслужит Донатас Румшас (Паланга, Литва). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Посмотреть игру можно на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.