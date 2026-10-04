«Зенит» — БАТЭ: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00

Сегодня, 4 октября, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Последний раз «Зенит» и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре санкт-петербургская одержала победу со счётом 5:0.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер