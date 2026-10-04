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Зенит — БАТЭ: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00, 4 октября 2026

«Зенит» — БАТЭ: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 4 октября, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Шаталов – 77'    
Удаления: нет / Нескоромный – 73'

Последний раз «Зенит» и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре санкт-петербургская одержала победу со счётом 5:0.

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