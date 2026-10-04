«Зенит» — БАТЭ: началась онлайн-трансляция товарищеского матча

В 19:00 по московскому времени начался товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Игра проходит на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Последний раз «Зенит» и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре санкт-петербургская одержала победу со счётом 5:0.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место. БАТЭ заработал