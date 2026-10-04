Политик Жардин: близкие Роналду должны помочь укрепить его лояльность к посредственностям

Бывший президент регионального правительства Мадейры Алберту Жуан Жардин встал на защиту нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, покинувшего национальную команду из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«В стране, где культивируется зависть и низкая работоспособность, где невоспитанность изобилует на «важных постах», происходят неприятные ситуации в отношении Криштиану Роналду, самого известного португальца в мире за всю нашу историю.

Тот, кем он является, — результат прежде всего его личного и образцового труда. Это также результат, особенно на начальном этапе, спортивной политики, которую автономия распространила на все социальные классы и которая ему благоприятствовала.

Все, кто дружит с Роналду, должны помочь ему правильными советами, прежде всего укрепить его лояльность по отношению к посредственностям», — написал Жардин на своей странице в социальной сети X.