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Греция — Германия: онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 началась

Греция — Германия: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги наций — 2026/2027 началась
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречаются сборные Греции и Германии. Команды играют на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

Греция занимает первое место в группе 2 Лиги наций с семью очками в трёх стартовых турах. Отрыв от идущих вторыми Нидерландов составляет два очка. Немцы располагаются на третьей строчке,