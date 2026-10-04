Греция — Германия: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги наций — 2026/2027 началась

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречаются сборные Греции и Германии. Команды играют на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Греция занимает первое место в группе 2 Лиги наций с семью очками в трёх стартовых турах. Отрыв от идущих вторыми Нидерландов составляет два очка. Немцы располагаются на третьей строчке,