«Ливерпуль» и «Арсенал» могут поспорить за игрока сборной Италии ценой € 60-65 млн — CO

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к правому защитнику сборной Италии и «Брентфорда» Микаелю Кайоде. Мерсисайдцы включили 22-летнего футболиста в список главных кандидатов на усиление указанной позиции. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «пчёлы» не получали официальных предложений о трансфере Кайоде, прямые переговоры ещё не начались. «Брентфорд» не стремится к продаже итальянского защитника зимой. Ожидается, что клуб потребует как минимум € 60-65 млн за переход игрока.

В нынешнем сезоне Кайоде принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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