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Журналист призвал к отставкам в Ассоциации футбола Аргентины после скандала с Буркина-Фасо

Журналист призвал к отставкам в Ассоциации футбола Аргентины после скандала с Буркина-Фасо
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Сборная Буркина-Фасо прибыла в Аргентину на товарищеский матч (7:0) всего за несколько часов до стартового свистка после 12-часового перелёта. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X. По данным источника, в составе африканцев было 13 дебютантов, в числе которых непрофессиональные футболисты.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 октября 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
7 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Diallo – 8'     3:0 Престианни – 12'     4:0 Пас – 35'     5:0 Альварес – 36'     6:0 Мастантуоно – 57'     7:0 Симеоне – 90+3'    

Молина раскритиковал футбольные федерации обеих стран — и Аргентины, и Буркина-Фасо. По его словам, аргентинские болельщики платили, чтобы увидеть сильную африканскую сборную, а не молодую команду, игроки которой — в том числе любители — только что сошли с трапа самолёта.