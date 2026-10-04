Журналист призвал к отставкам в Ассоциации футбола Аргентины после скандала с Буркина-Фасо

Сборная Буркина-Фасо прибыла в Аргентину на товарищеский матч (7:0) всего за несколько часов до стартового свистка после 12-часового перелёта. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X. По данным источника, в составе африканцев было 13 дебютантов, в числе которых непрофессиональные футболисты.

Молина раскритиковал футбольные федерации обеих стран — и Аргентины, и Буркина-Фасо. По его словам, аргентинские болельщики платили, чтобы увидеть сильную африканскую сборную, а не молодую команду, игроки которой — в том числе любители — только что сошли с трапа самолёта.