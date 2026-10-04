Тюкавин: пересматривал статистику Дзюбы, не знаю, получится ли вообще его догнать

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры 38-летнего форварда Артёма Дзюбы.

«Не знаю точно, заявил ли Артём об этом официально. Но его карьера — фантастика. Я пересматривал статистику. Не знаю, получится ли вообще у меня его догнать. Но сколько забил голов и отдал передач… Такой мастер», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

В июне Дзюба покинул «Акрон», сейчас форвард является свободным агентом. 38-летний нападающий — лучший бомбардир в истории российского футбола (248 голов), национальной команды (31) и Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (177).

Лучший бомбардир в истории России: