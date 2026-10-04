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Рашид Рахимов назвал тему своей дипломной работы при получении лицензии тренера

Рашид Рахимов назвал тему своей дипломной работы при получении лицензии тренера
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Российский тренер Рашид Рахимов в разговоре с коллегой Андреем Талалаевым поделился подробностями получения тренерской лицензии в Австрии, а также раскрыл тему своей дипломной работы.

— Ты не только поиграл, ты получил образование за границей. Насколько знаю, первую лицензию ты получал в Австрии. И первую свою работу тоже получал там.
— Не первую лицензию, а все возможные лицензии, которые были, которые есть, начиная от УЕФА B, УЕФА А, до PRO-лицензии с дипломной работой — это всё было за границей. Это на протяжении 5,5 лет. И там же и дипломная работа была, по которой я очень много сейчас анализирую и делаю.

Потому что надо понимать, что тогда я выбрал, может быть, не совсем удачную с точки зрения моего куратора работу. Потому что она подразумевает не только сам профессиональный футбол, а всё, что происходит вокруг него. Если переводить с немецкого языка, это «Ступенчатый анализ профессионального футбола»

— Насколько я знаю, она не переведена на русский язык
— Нет, — сказал Рахимов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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