Талалаев: одно дело — поставить футбол в «Зените», другое — вывести клуб из Первой лиги

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о зависимости тренерской работы от уровня клуба. Калининградцы под управлением российского специалиста вышли в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу из Лиги Pari по итогам сезона-2024/2025, а в следующем году закрепились в РПЛ.

«У нас очень часто говорят: «Узнаваемая команда тренера». Но одно дело — поставить узнаваемый футбол с игроками уровня «Зенита», «Спартака», другое — попробовать это сделать с «Уфой», третье — это поставить этот футбол в Грозном, где своё восприятие футбола.

А четвёртое — это вывести команду из Первой лиги, где задача: с тем арсеналом футболистов, возможностей клуба, решать на протяжении длинного чемпионата задачу набирать очки в каждом отдельно взятом матче для того, чтобы обязательно занять первое или второе место», — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».