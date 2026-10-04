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Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по возможному возвращению Феликса в клуб

Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по возможному возвращению Феликса в клуб
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Нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс намерен вернуться в европейский футбол и ищет команду, выступающую в Лиге чемпионов. Приоритетным выбором футболиста остаётся «Барселона». Жорже Мендеш, представитель игрока, уже сообщил сине-гранатовым о его желании вернуться в клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Барселоне» на текущий момент не ставят в приоритет возвращение 26-летнего нападающего. При этом сине-гранатовые не отказываются окончательно от кандидатуры Феликса. Клуб намерен проанализировать потребности команды по окончании сезона, когда вариант с подписанием португальца в качестве свободного агента может стать привлекательным.

Феликс играл за «Барселону» в сезоне-2023/2024 на правах аренды из «Атлетико». Его контракт с «Аль-Насром» заканчивается летом 2027 года.

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