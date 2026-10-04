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«Игра сегодня — это хаос». Спаллетти высказался об эволюции современного футбола

«Игра сегодня — это хаос». Спаллетти высказался об эволюции современного футбола
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился своими размышлениями об эволюции современного футбола и ключевых качествах, необходимых игрокам для достижения успеха. По мнению итальянского наставника, важнейшую роль играет ум и правильный психологический настрой.

«Что важнее для футболиста: техника или настрой? Если ум ясен — ты готов. Но именно тогда, когда всё, казалось бы, под контролем, возникает скрытая угроза. Периферическое зрение даёт преимущество, позволяя предугадывать развитие событий. Игра сегодня — это хаос. Раньше ориентиры были чёткими: левый центральный защитник, крайний защитник, конкретные позиции. Теперь же свободные зоны постоянно возникают и исчезают, а игроки меняются ролями и функциями. Разницу делают те, кто способен предугадать, к чему приведёт движение мяча», — цитирует Спаллетти Tuttosport.

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