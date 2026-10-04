Рахимов и Талалаев назвали главное отличие в ментальности российских и европейских игроков

Российские тренеры Рашид Рахимов и Андрей Талалаев обсудили главные различия отечественных футболистов и зарубежных.

Рахимов: В любой стране, куда ты приезжаешь, очень важно понять ментальность. И об этом говорят все. Почему многие иностранные тренеры не понимают, что у нас происходит? Потому что, допустим, в немецкоязычных странах невозможно, чтобы игрок спросил: «Для чего мы это делаем? Почему мы это тренируем?». Там это невозможно. Он подписан на контракт и делает свою работу. Пришёл тренер, говорит ему, что нужно делать.

Талалаев: Как это актуально! Маматкулович, я приехал сюда после тренировки, и у меня молодой футболист на теории, я ему объясняю, что нужно делать. Он встаёт, ещё недавно в первенстве Крыма играл, встаёт и говорит: «А я вижу по-другому ситуацию».

Рахимов: Отлично! Он с тобой дискутирует. У меня часто удивлялись помощники: «Почему они спрашивают?» Я говорю: «Это вас не касается. Вы занимайтесь своим делом, а я им объясню всё». Потому что нашу ментальность я сам знаю, я сам всё это проходил, — обсудили тренеры в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».