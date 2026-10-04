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Глушаков назвал игроков сборной России, которых считает главными кумирами для детей

Глушаков назвал игроков сборной России, которых считает главными кумирами для детей
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о футболистах национальной команды, которые являются главными кумирами для детей.

«Думаю, главными кумирами для детей в сборной России можно назвать Батракова, Сафонова, Головина. Ребята играют в Европе, многие их знают. Также назвал бы Матвея Кисляка и Данила Пруцева. Главная звезда — Головин. Забил Ирану два гола. Видно уровень футболиста, который с нами рос и играл. Представляете, раньше все такие были, а сейчас он один остался из старого поколения», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

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