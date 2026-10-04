Стало известно условие, при котором «Барселона» будет готова продать Берналя в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» и мадридский «Атлетико» внимательно следят за полузащитником «Барселоны» Марком Берналем. Главные тренеры этих команд — Андони Ираола и Диего Симеоне являются абсолютными поклонниками качеств футболиста. Об этом сообщает журналист Хуан Жезус на странице в социальной сети X.

По информации источника, 19-летний футболист хочет убедить главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика, который не считает Берналя первым выбором на позицию. Если полузащитник останется недовольным своей ролью, то вероятен его полноценный трансфер, а не аренда. Сине-гранатовые не хотят продавать Берналя и сделают это только, если он сам попросит об уходе.

В нынешнем сезоне Берналь принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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