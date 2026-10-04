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Александр Кержаков назвал лучшего партнёра за всю карьеру

Александр Кержаков назвал лучшего партнёра за всю карьеру
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос о лучшем партнёре в своей карьере.

«Несомненно, Аршавин — это самый лучший мой партнёр. Знаешь, когда я только пришёл в «Зенит», сразу увидел, что это футболист огромнейшего таланта и прекраснейшего исполнительского мастерства. И то, что он так долго, с 2001 по 2004 год, не являлся железным игроком стартового состава, — для меня это было огромное удивление. Потому что я видел его каждый день на тренировках и понимал, что это сильнейший футболист. И когда он выходил на футбольное поле, прекрасно знал, что у нас будет преимущество впереди, потому что он всегда обыграет один в один своего оппонента. Всегда.

И из-за этого появятся свободные зоны, куда я могу спокойно бежать. А когда у тебя футболист высокоинтеллектуальный, прекрасно оснащён технически, он всегда тебе отдаст в нужные зоны. И Андрей был таким футболистом для меня, который, обыгрывая своего оппонента, не жалел и не жадничал, и всегда меня старался найти передачей удобной. И когда он выходил, у меня просто развязывались руки, потому что на него соперники старались выходить, и когда он их обыгрывал, мы уже бежали лицом вперёд», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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