«Его наследие — это желание всегда быть рядом с командой». Скалони — о Месси

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о предстоящем матче с Бенином, который станет последним для Лионеля Месси. По словам Скалони, прощание с футболистом на стадионе «Монументаль» вызовет огромный ажиотаж.

«Если бы было пять таких стадионов, как «Монументаль», они бы заполнились. Думаю, этим всё сказано. Остаётся только наслаждаться моментом и чувствовать ту ностальгию, о которой мы всегда говорили: когда-то его не будет с нами, и вот это время настает. Его наследие — это желание всегда быть рядом с командой. Он приходил первым и уходил последним. То, как он следит за собой, как подходит к каждому матчу. Это вещи, которые не видны со стороны, но партнёры по команде это замечают, это лучший пример. Он оставляет после себя нечто непревзойдённое», — приводит слова