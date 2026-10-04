15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его наследие — это желание всегда быть рядом с командой». Скалони — о Месси

«Его наследие — это желание всегда быть рядом с командой». Скалони — о Месси
Комментарии

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о предстоящем матче с Бенином, который станет последним для Лионеля Месси. По словам Скалони, прощание с футболистом на стадионе «Монументаль» вызовет огромный ажиотаж.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Если бы было пять таких стадионов, как «Монументаль», они бы заполнились. Думаю, этим всё сказано. Остаётся только наслаждаться моментом и чувствовать ту ностальгию, о которой мы всегда говорили: когда-то его не будет с нами, и вот это время настает. Его наследие — это желание всегда быть рядом с командой. Он приходил первым и уходил последним. То, как он следит за собой, как подходит к каждому матчу. Это вещи, которые не видны со стороны, но партнёры по команде это замечают, это лучший пример. Он оставляет после себя нечто непревзойдённое», — приводит слова