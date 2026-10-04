Рахимов — о «Рубине» после своего ухода: удивительно — имея две победы, занимать 6-е место

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах казанцев после прихода испанского специалиста Франка Артиги. В девяти турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги у команды две победы, шесть ничьих, одно поражение и 12 набранных очков.

«Удивительная вещь, имея всего две победы, команда занимает шестое место сейчас. На самом деле это как раз тот момент, о котором всегда говорил, я должен быть честен в этом моменте, потому что это работа, которую сделал президент клуба — сейчас базу открыли — и вот, надежда, что сейчас будет сделан следующий шаг и будет та самая тики-така. Ещё раз, то, что я лично вижу сейчас: та организация игры, которая была, она немножко уже разрушена.

Я понимаю президента, потому что он на самом деле перфекционист. Ему хочется этого добиться, но, к сожалению, пока это не идёт. Важно, чтобы руководитель команды, тренер и самый главный человек в республике — это было одно единое целое. Как только появляются говорящие со стороны, всё понятно. Потому что всё меняется. И то, что сейчас они это всё принесли, думаю, это в определённой степени расстраивает руководителя», — сказал Рахимов в выпуске на YouTube-канале