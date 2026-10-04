Зидан: снимаю шляпу перед Криштиану Роналду! Мы должны чествовать его отличную карьеру

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее покинувшем национальную команду из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. СМИ сообщали, что 41-летний форвард может завершить карьеру в сборной.

«Мы должны по праву чествовать его отличную карьеру. Мне повезло, что он работал со мной. Он помог мне выиграть много титулов. Снимаю шляпу перед Криштиану! Я всегда с большим уважением отношусь к тем, с кем проводил время», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Роналду играл под руководством Зидана в мадридском «Реале» с 2016 по 2018 год.

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