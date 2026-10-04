15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан: снимаю шляпу перед Криштиану Роналду! Мы должны чествовать его отличную карьеру

Зидан: снимаю шляпу перед Криштиану Роналду! Мы должны чествовать его отличную карьеру
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее покинувшем национальную команду из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. СМИ сообщали, что 41-летний форвард может завершить карьеру в сборной.

«Мы должны по праву чествовать его отличную карьеру. Мне повезло, что он работал со мной. Он помог мне выиграть много титулов. Снимаю шляпу перед Криштиану! Я всегда с большим уважением отношусь к тем, с кем проводил время», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Роналду играл под руководством Зидана в мадридском «Реале» с 2016 по 2018 год.

Материалы по теме
«В прошлый раз он переживал». Фернандеш — о праздновании Хойлунда в стиле Роналду

Лучший бомбардир в мировом футболе: