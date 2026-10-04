«Нет другого такого же». Анчелотти высказался о пустоте в игре «Реала» после ухода Крооса

Главный тренер «Лилля» Давиде Анчелотти рассказал, как повлиял уход немецкого экс-полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса на игру «сливочных».

«Кроос уникален. Он лучший игрок в мире на своей позиции, нет другого такого же. Когда на поле Модрич или Кроос, на каждое движение в свободную зону доставляется мяч. Не хочу сказать, что нынешние футболисты не обладают нужными способностями. Но я говорю, что для вертикальной игры нужен тот, кто умеет отдавать передачи. Вертикальность не означает наличие восьми бегущих игроков, она также подразумевает наличие того, кто способен своевременно направить им мяч. Это игровая идея. С уходом Крооса было потеряно то, что вы уже никогда не сможете вернуть», — цитирует Анчелотти Cadena Ser.