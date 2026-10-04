Зидан ответил, что общего между сборной Франции и «Реалом»

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил, что общего между «трёхцветными» и мадридским «Реалом», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й.

«Сборная Франции обладает такой же безумной страстью и высокими стандартами, что и «Реал». Это высший уровень. Когда я работал в «Реале», это никогда не прекращалось, но мне это нравилось», — приводит слова Зидана RMC Sport.

54-летний специалист возглавил сборную Франции минувшим летом. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2030 года. С «Королевским клубом» Зидан три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании.

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