«Это меня поражало всегда». Кержаков поделился первым впечатлением от 12-летнего Акинфеева

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился первыми воспоминаниями о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Признаюсь честно, я Акинфеева видел ещё до того, как даже стал профессиональным футболистом. У нас в Санкт-Петербурге проходил турнир, играли в манеже «Зенит». Очень хороший был состав, и приезжал ЦСКА. Я смотрел матч, ребята 1986 года рождения или 1985-го. Игорь либо играл год в год, либо — на год старше. И я удивился, потому что тогда пришёл и говорю, что видел вратаря невысокого роста. Не помню, сколько ему было. Лет 12 ему было, наверное. Говорю, впервые увидел вратаря, который добивает от ворот, вводит мяч от ворот ногами до чужой штрафной площади, до радиуса. Он уже в таком возрасте перебивал. И я потом уже, проанализировав это всё, понимаю, что это был Акинфеев.

Для меня было, конечно, удивительно, что Валерий Георгиевич Газзаев доверил в своё время 16-летнему вратарю место в воротах. Слушай, вот эта игра ногами — меня она поражала всегда. Потому что очень редко я видел вратарей в то время, которые спокойно, без разбега, хорошим ударом выносят мяч очень далеко. Игорь оказался таким, меня это всегда поражало. А потом уже