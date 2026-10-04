«Ливерпуль» видит замену ван Дейку в игроке «Ноттингем Форест» — Football Insider

«Ливерпуль» находится в поисках долгосрочной замены для 35-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка. Мерсисайдцы видят её в 24-летнем футболисте «Ноттингем Форест» Мурилло. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, интерес к бразильцу также проявляет «Челси». Однако «лесники» не намерены рассматривать предложения по Мурилло в зимнее трансферное окно. Клубам будет тяжело заключить сделку о покупке защитника ввиду его долгосрочного контракта.

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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