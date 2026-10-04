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Александр Кержаков рассказал, чем его всегда раздражал Игорь Акинфеев

Александр Кержаков рассказал, чем его всегда раздражал Игорь Акинфеев
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, чем его всегда раздражал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Голкипер выступает за основную команду армейцев с марта 2003 года.

«Он [Акинфеев] меня, знаешь, чем раздражал? Ты на него бежишь, откатывают мяч назад, ну ты не можешь остановиться. Ты бежишь с ощущением того, что он не ошибётся. Но ты бежишь.

Вот эти 20 метров ты просто так сейчас пробежишь. Он сейчас туда ударит на метров 80 — тебе опять до центра поля бежать. Но тебе нужно бежать, потому что это как бы твоя задача», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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