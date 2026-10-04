«Реал» хочет продлить контракт с Беллингемом до 2031-го с окладом в € 30 млн — TEAMtalk

Мадридский «Реал» добился прогресса в переговорах с полузащитником Джудом Беллингемом о новом контракте, который хочет завершить процесс продления до конца года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Королевский клуб» желает пролонгировать трудовое соглашение с 23-летним хавбеком на два года, до 2031-го. Также «сливочные» готовы увеличить его зарплату с € 20 млн до € 30 млн за сезон. В случае подписания нового контракта Беллингем будет зарабатывать на уровне нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. В «Реале» считают, что полузащитник способен выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Беллингем играет за испанский гранд с лета 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: