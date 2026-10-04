Талалаев — Рахимову: ты дважды за сезон обыгрывал «Зенит» — мне нужны секреты

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в шутливой форме поинтересовался у коллеги Рашида Рахимова, как обыграть «Зенит».

Талалаев: Был сезон, где ты дважды обыграл, да, «Зенит»?

Рахимов: Да.

Талалаев: И дома, и на выезде.

Рахимов: Не помню. Может, и был, да.

Талалаев: Просто я ещё не обыгрывал, поэтому спрошу сейчас. Мне нужны секреты, чтобы я донёс до игроков, чтобы мы реализовали. Вничью играли, но не выигрывали, — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023-го по январь 2026-го. За это время у казанцев победа, ничья и восемь поражений от сине-бело-голубых в 10 играх во всех турнирах. У Талалаева с «Балтикой» ничья и четыре поражения в пяти встречах с «Зенитом».