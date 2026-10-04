«Многие знают о стране только благодаря ему». Министр экономики Португалии — о Роналду

Министр экономики Португалии Мануэль Кастро Алмейда прокомментировал роль футболиста Криштиану Роналду в продвижении национального бренда на международной арене. По словам государственного деятеля, нападающий вносит существенный вклад в узнаваемость государства в мире.

«Криштиану Роналду оказывает огромное влияние на узнаваемость и ценность бренда «Португалия». Он — самый известный португалец; многие знают о Португалии только благодаря Криштиану Роналду», — приводит слова министра экономики Португалии Cabine Desportiva в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что перед матчем Лиги наций с Данией в Копенгагене Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

Позже в СМИ появилась информация, что Криштиану завершил карьеру в национальной команде.