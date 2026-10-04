«Динамо» победило «Родину» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между московскими «Динамо» и «Родиной». Команды играли в международную паузу на встречи сборных в Новогорске. Победу со счётом 3:2 праздновали бело-голубые.

В первой половине игры бразильский полузащитник «Динамо» Бителло ударом головой открыл счёт. Следом нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество бело-голубых. До перерыва третий гол «Динамо» забил полузащитник Даниил Фомин, реализовав пенальти. Во втором тайме форвард «Родины» Герман Онугха отыграл один мяч. В концовке встречи легионер Брайан Мансилья забил второй гол «Родины».

В турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает третье место. У команды 19 очков в девяти турах. «Родина» с пятью очками располагается на 15-й строчке.