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Мадридский «Реал» рассматривает трансфер Йылдыза из «Ювентуса» — Corriere dello Sport

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер Йылдыза из «Ювентуса» — Corriere dello Sport
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Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения турецкого полузащитника Кенана Йылдыза в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство туринского «Ювентуса» оценивает трансферную стоимость футболиста в € 100 млн. Сообщается, что за развитием ситуации вокруг игрока также внимательно следят лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

Кенан Йылдыз выступает за «Ювентус» с 2023 года. В текущем сезоне 21-летний турецкий атакующий полузащитник принял участие в одном матче за клуб, не отметившись результативными действиями.

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