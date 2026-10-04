«Ювентус» нацелился на подписание защитника «Ливерпуля» — GdS

«Ювентус» проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику «Ливерпуля» Джованни Леони. «Старая синьора» стремится привлечь в команду молодые итальянские талантов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб хотел арендовать Леони в последние месяцы, однако «Ливерпуль» отказался от этого предложения. Мерсисайдцы ожидают, что защитник начнёт играть после перерыва на международные матчи. Однако «Ювентус» намерен продолжить следить за футболистом.

В нынешнем сезоне Леони не сыграл ни одного матча, поскольку восстанавливается после травмы крестообразной связки. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: