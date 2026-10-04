Андрей Талалаев на примере Петрова объяснил необходимость трансферов в «Балтике»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему продолжает требовать качественного усиления состава от руководства клуба на примере развития полузащитника команды Максима Петрова.

«Конкуренция. Я это всё время объясняю. Условно, у Петрова, который прошёл Первую лигу, вышел, выдал этот суперсезон. У него не было конкуренции. Нет игрока, который может, как он, вложить этот мяч вперёд, прокатить его. И пока Мурид не вышел на определённый уровень, год он готовился, не играл в прошлом сезоне, а сейчас вышел. И он Петрова чуть-чуть «подъел».

Так наконец-то Петров у меня стал работать! За последние семь месяцев я увидел Петрова, который перешагивает [на новый уровень]. Хотя мы шесть месяцев уже думали, что всё, пошла остановка, то есть мы не перейдём выше. Потому что настолько человек выдал такой фееричный сезон в прошлом году, восемь месяцев из 12 он работал, что казалось, уже дальше шагнуть невозможно. Сейчас эта конкуренция приводит к этому прогрессу», — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».